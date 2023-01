João Baião conta susto ao lado de Tânia Ribas de Oliveira: “Quase assistiu à minha morte”

João Baião contou, esta quinta-feira, 12 de janeiro, que a amiga Tânia Ribas de Oliveira quase assistiu à sua morte quando o apresentador ainda estava a trabalhar na RTP.

Antes de se mudar para a SIC, o apresentador esteve durante vários anos na estação pública, na qual apresentou em dupla com Tânia Ribas de Oliveira os programas “Portugal no Coração” (2007 a 2013) e “Praça da Alegria” (2013 a 2014).

O comunicador lembrou, em conversa com a apresentadora no programa “A Nossa Tarde” (RTP1), que a colega de profissão quase assistiu à sua morte, nos bastidores do primeiro canal.

“A Tânia quase assistiu à minha morte, este meu amor”, recordou. “Espetei uma espinha, tive de ir para a doutora Clara Capucho”, acrescentou.

Na altura, João Baião começou a mudar de cor e a apresentadora apercebeu-se da gravidade da situação.