João Baião e Diana Chaves dão primeiro abraço em direto desde a estreia de “Casa Feliz”

João Baião e Diana Chaves deram o primeiro abraço em direto desde a estreia do formato “Casa Feliz”, da SIC.

Depois de uma semana em isolamento devido ao contacto com Tânia Ribas de Oliveira, que testou positivo à covid-19, João Baião e Diana Chaves estão de volta às manhãs da estação televisiva.

A dupla de apresentadores conseguiu concretizar um dos objetivos desde a estreia do programa e deram o primeiro abraço com equipamento de segurança, esta segunda-feira, 4 de janeiro, depois de receberem a jornalista Ana Filipa Nunes, a propósito do programa “Abraços Com História”.

“Daqui a pouco vou conseguir abraçar a Diana [Chaves] e agradecer-lhe todos os este momentos que tivemos aqui”, referiu João Baião, visivelmente emocionado.

“Obrigado”, acrescentou ainda, enquanto dava um abraço a Diana Chaves.