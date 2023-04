João Baião, Jéssica Athayde e Anna Westerlund recordam Pedro Lima em dia especial

João Baião, Jéssica Athayde e Anna Westerlund recorreram aos seus perfis de Instagram para recordar Pedro Lima numa data especial.

O ator, que morreu em 2020, completaria mais um ano de vida esta quinta-feira, 20 de abril. “Parabéns, meu querido Pedro”, escreveu João Baião.

Também a companheira do ator assinalou o aniversário de Pedro Lima nas redes sociais com palavras de ternura e saudade. “Feliz aniversário rapaz bonito!”, começou por referir a ceramista Anna Westerlund.

“Celebramos-te sempre (todos os dias). Acrescento uma lição da sábia Clarinha: ‘Mãe, hoje vou dizer à professora que não fui de farda, é dia de vestido às flores porque é dia de festa! Ah e tens de me ir buscar depois de almoço porque tenho umas decorações para preparar!’ Os meus filhos são um exemplo gigante de amor”, acrescentou.

Jéssica Athayde, que contracenou com o ator, também destacou a data. “Lima limão do nosso coração. Lembro-me sempre de ti, feliz. A cantar pelos corredores do estúdio, sempre a cantar em inglês, de falares dos concertos do teu amigo @frankie_chavez“, começou por referir.

“A dormires sestas na sala dos atores quando tinhas oportunidade e de boca aberta. Das conversas, do teu tremendo orgulho nos miúdos, nos jogos, a mostrares os vídeos dos campeonatos das miúdas! Das tuas anedotas secas que fazia toda a gente rir, da tua calma e educação a falar com todas as pessoas com que te cruzavas. E de me dizeres para não esperar o papel perfeito, para ir atrás dele. Não me esqueço da tua alegria”, resumiu a intérprete.