João Baião recorda pai em dia de festa: “Tenho tantas saudades!”

João Baião recordou, esta sexta-feira, 5 de fevereiro, o seu pai, Severino, que completaria mais um aniversário nesta data. Para celebrar, o apresentador partilhou um desabafo nas redes sociais.

O comunicador, que apresenta o programa das manhãs da SIC “Casa Feliz”, ao lado de Diana chaves, assinalou publicamente o aniversário do seu progenitor, que morreu em outubro de 2010.

“Este dia estará para sempre gravado no meu coração porque foi o dia que viu nascer o Homem que é a maior referência para mim, o meu querido Pai! Tenho tantas saudades!” afirmou o profissional da estação privada no Instagram.

Entre as diversas mensagens de apoio que surgiram na secção de comentários, destaque para as de caras conhecidas como Mariana Barbosa, Joana Cruz, Sofia Arrida, Isabel Figueira e José Lopes.

Lembre-se que, na altura, João Baião perdeu o pai no dia anterior ao seu aniversário. Em 2019, o apresentador da SIC sofreu com a morte da sua mãe, no mesmo dia.