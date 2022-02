João Baptista assinala aniversário da filha e garante: “A mulher que manda em mim”

João Baptista declarou-se à filha Maria, no Instagram, de forma a assinalar o aniversário da menor.

A filha do ator, de 37 anos, celebra dois anos, nesta quinta-feira, 11 de novembro, e o intérprete partilhou um vídeo da criança e dedicou-lhe algumas palavras.

“Hoje, a mulher que manda em mim faz dois aninhos, por isso está de parabéns! Que a vida te sorria, o papá estará sempre na tua BACK meu grande AMOR. Amo-te muito!”, escreveu.

Os internautas rapidamente encheram a caixa de comentários com mensagens de parabéns e elogios como: “Que a Princesa Maria Clara tenha um dia fantástico com tudo de bom e que seja muito feliz com o papá e família beijokinhassss”.