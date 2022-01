João Baptista mostra filha em momento enternecedor

João Baptista enterneceu os fãs ao revelar, nas redes sociais, um momento ternurento da filha, Maria Clara.

O intérprete, que integra o elenco da novela da SIC “Terra Brava”, está rendido à filha desde que nasceu, no dia 14 de novembro, e é o rosto da maioria das publicação no Instagram do ator.

Esta terça-feira não foi excepção e João Baptista partilhou mais um momento com Maria Clara, desta vez num vídeo em que a bebé surge de olhos fechados, enquanto aperta do dado do pai.

“Eu e ela”, escreveu o profissional da SIC na descrição da publicação.

https://www.instagram.com/p/B55DQ2Lpr85/

Recorde-se que, até ao momento, João Baptista não revelou a identidade da progenitora de Maria Clara.

A N-TV encontrou o ator durante a exibição de um dos primeiros episódios da novela da noite da SIC “Terra Brava” e o intérprete confessou à nossa reportagem que atravessa “um dos melhores momentos” da sua vida pessoal e profissional.

