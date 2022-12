João Catarré alerta para perfil falso: “Não sou eu”

João Catarré alertou, esta quinta-feira, 29 de dezembro, os seguidores para um perfil falso em seu nome que existe nas redes sociais.

O ator, de 42 anos, revelou, no perfil de Instagram, que foi criado uma conta com o seu nome, na qual estão a utilizar a sua imagem, referindo que já fez queixa ao Instagram do sucedido.

“Caso recebam algo parecido com isto, não sou eu”, começou por alertar. “Já denunciei e aguardo que este perfil falso seja retirado. Obrigado”, acrescentou.

Entre os vários comentários de apoio ao ator no “post”, Diogo Amaral deixou uma mensagem brincando com a situação. “Deixa-te de coisas, eu sei que és tu”, escreveu o ator da série “Pôr do Sol” (RTP1).

O intérprete pode ser visto na novela da SIC “Sangue Oculto”, do qual também fazem parte atores como Renato Godinho, Sofia Alves, Sara Matos, Maria João Pinho, Mariana Pacheco, entre outros.