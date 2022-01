João Catarré sobre novela “Amor, Amor”: “Foi maravilhoso”

João Catarré deixou uma mensagem de agradecimento ao diretor de Programas da SIC, Daniel Oliveira, e à equipa de atores e técnicos no final das gravações da novela “Amor, Amor”.

O ator, de 40 anos, despediu-se da personagem “Luís Fernandes” do projeto de ficção da estação de Paço de Arcos. No perfil de Instagram, o intérprete afirmou que o final foi “maravilhoso”.

“Acabei hoje as gravações de ‘Amor, Amor’ e já estou aqui a despedir-me do meu ‘Luís Fernandes’! Esta foi a última cena! Foi maravilhoso este final com a família Fernandes, com quem tanto aprendi e me diverti”, começou por admitir.

“Parte fundamental desta família são também todos os elementos das equipas técnicas e de produção da SP Televisão que vivem connosco as peripécias familiares e nos acarinham… e que tanto nos aturam… e é isto uma família!”, prosseguiu.

“Obrigado ao Jorge Cardoso pela inspiração (desde o primeiro dia) e pela condução brilhante deste lindo e alegre projeto! Obrigado ao Daniel Oliveira pelo desafio e pela oportunidade de fazer este Luís… Luíz, em espanholês!” rematou.

Além de João Catarré, também Mariana Pacheco, Joana Santos e Ricardo Pereira também se despediram publicamente de “Amor, Amor”.