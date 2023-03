João Manzarra elogia versatilidade de Rui Unas no “Vale Tudo”

João Manzarra elogiou a versatilidade de Rui Unas no programa “Vale Tudo” e deixou o ator quase sem palavras.

Com o “Vale Tudo”, agora, também exibições diária na SIC, o apresentador, João Manzarra, elogiou um dos famosos residentes, Rui Unas.

“Este cenário inclinado, o Ponto de Reencontro, talvez tenha sido dos momentos mais incríveis de entretenimento e improviso que presenciei”, referiu nas redes sociais.

“A forma como o Rui encarna no momento um experiente apresentador e gere a ação, como aceita e desenvolve ao segundo cada uma das ordens com os tempos todos no lugar certo, é reveladora de um domínio e talento extraordinário”, acrescentou.

“Mereceu o contra ponto perfeito dos brilhantes colegas, Inês, Júlia e Miguel. Chegou a ser bizarro de tão perfeito”.

Ver materializadas com este nível de mestria as indicações que escrevi com o @pedrofigueiredocerto deixa-me com um elevado e raro nível de satisfação. O César, o maior mágico de todos, tirou com humildade o chapéu e mal acabou o cenário disse logo ter sido das melhores interpretações de sempre. A @sicoficial em breve deve colocar o vídeo no perfil. Só pode. Que bom fazer parte disto. Vale muito”, rematou João Manzarra.

Rui Unas respondeu ao elogio do colega de ecrã. “Opá… então mas… isso é elogio do caraças… estivemos todos em sintonia e foi mágico, sim! Obrigado, Manzarra! Que maravilha de programa!”