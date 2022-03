João Mota regressa ao pequeno ecrã e à SIC

João Mota está a reforçar a ficção da SIC. O ator regressa assim ao pequeno ecrã dois anos depois.

O intérprete está de regresso à SIC. A novidade foi anunciada pelo próprio nas redes sociais, revelando que fará parte do elenco do novo projeto da estação de Paço De Arcos, “A Serra”, na qual irá interpretar a personagem “Nicolau Courela”.

“‘Nicolau’ e ‘Clotilde’ brevemente em ‘A Serra’”, pode ler-se numa publicação no Instagram partilhada esta terça-feira, 9 de fevereiro.

O regresso de João Mota ocorre depois de um longo afastamento, no qual teve oportunidade para se dedicar a outros projetos, como a terapia em Shiatsu.

Além de “A Serra”, o artista integrou o elenco de “Poderosas”, “Coração d’Ouro”, “Espelho d’Água” e “Vidas Opostas”, na SIC.

João Mota estreou-se no ecrã com a participação no “reality show” “Casa dos Segredos 2”, do qual saiu vencedor.