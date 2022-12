João Palhinha partilha imagem do primeiro Natal em família com o bebé

João Palhinha partilhou neste sábado a imagem do primeiro Natal da família junta com o bebé que acaba de chegar ao clã.

Todos juntos. Com a chegada do primeiro filho, João, fruto da relação com Patrícia Palhares, o médio do Fulham, de Inglaterra, publicou a primeira imagem da família reunida neste Natal.

“O nosso primeiro Natal juntos! Um Feliz Natal para todos vós com muita saúde e alegria”, escreveu o médio da Seleção Nacional, que representou Portugal recentemente no Mundial de Futebol do Catar.