João Paulo Sousa: “Dá mais trabalho ser otimista que derrotista”

João Paulo Sousa recorreu às redes sociais, nesta quinta-feira, 30 de dezembro, para fazer um balanço do ano de 2021.

O apresentador fez algumas reflexões acerca de tudo o que conseguiu alcançar durante o último ano.

“Às vezes gostava de acreditar mais na sorte! Para lidar com aqueles dias em que ‘não fiz o que queria’, os dias em que acho que ‘não fui bom suficiente’ ou aqueles em que ‘podia ter feito mais e melhor!’ “, começou por escrever.

“Mas quando esses dias passam lembro-me da sorte que tenho em não acreditar muito na sorte… ou de não ficar à espera que ela faça por mim aquilo que não me apetece fazer.

Atenção, vamos ser honestos: dá mais trabalho ser optimista do que derrotista. Assim como: Dá mais trabalho levantar da cama do que ficar deitado! Mas estar quieto não é para mim… É a minha sorte!”, acrescentou.

De seguida, o comunicador recordou alguns dos projetos mais importantes em que se envolveu.

“Apesar de 2021 merecer todos os nomes que lhe queremos chamar… o meu foco está nas coisas boas para recordar e celebrar: Em janeiro de 2021 tive a sorte de fazer dupla com a Cláudia, a apresentar a ‘Casa Feliz’! Criei um podcast, e tive a sorte de passar horas a aprender sobre bem estar físico e mental no ‘Isso é psicológico!’. Depois, pela sorte de existir ciência, finalmente, pude voltar a subir a palco para animar milhares de pessoas com os ‘InsertCoin’ (houve algumas lágrimas à mistura). Mais tarde, quis a sorte e quis o Rui Unas que eu fosse apresentar o ‘Maluco Beleza’, descubro, por sorte, que o João Baião nunca lá tinha estado! Agarrei nele e levei-o!”, lembrou.

“Voltei a agarrar nele para o mandar ao ar quando ganhou um Globo de Ouro! (sorte a de quem o tem nas suas vidas!) E foi também em 2021 que fui para a Rádio Comercial, a sorte voltou a estar do meu lado porque fui recebido com uma generosidade e carinho que só alguém tão especial e sensível como a Ana consegue dar!”

“Por falar em pessoas doces, em 2021 a Bárbara Tinoco, convidou-me para apresentar a sua estreia, esgotadíssima, nos coliseus! 2021 continuou a passar e ainda voltei à ‘Casa Feliz’ e desta vez tive a sorte de não ir sozinho, apresentei com a Diana, o Baião e a Cláudia!”, disse ainda.

“E mesmo quando apresentei sozinho o ‘Estamos em Casa’ tive a sorte de conseguir encher a casa de grandes convidados e amigos que admiro! Por falar em amigos e pessoas que admiro, estou ao lado deles todos os domingos e também nos corredores da SIC!

ÉPÁ QUE SORTE”, rematou.