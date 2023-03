João Paulo Sousa já está em casa com o filho “cheio de saúde”

Pouco tempo depois do nascimento do primeiro filho, João Paulo Sousa mostrou a primeira imagem em casa com o bebé e a mulher.

O apresentador da SIC já levou o bebé Leonardo para casa e celebrou publicamente a felicidade que sente com os seguidores.

“Finalmente em casa, há tempo para pensar na lição número um do Leonardo: nem tudo é como desejamos”, começou por afirmar.

“Eu e a Adriana adoramos fazer planos, traçar objetivos e cumpri-los, e é por isso que somos uma ‘boa equipa’ há quase 18 anos! Mas a chegada do Leonardo veio ensinar que esses planos, sonhos e desejos têm de ser mais flexíveis”, acrescentou João Paulo Sousa.

“O mundo não é sempre cor de rosa e as coisas difíceis não acontecem só aos outros. A fragilidade da nossa vida não se altera com nível de sucesso, dinheiro ou da roupa que temos vestida. E desejar profundamente que tudo corra bem, ajuda! Mas não chega!”

“O Leonardo está cheio de saúde e a valente da mãe está a recuperar muito bem, e isso é tudo o que importa agora”.

E esta foto de um casal que não tem dormido e de um filho muito desejado só é possível porque aqueles profissionais de saúde que tantas vezes, infelizmente, ouvimos queixarem-se das suas más condições de trabalho, apesar disso trabalham com amor, e o nosso maior desejo é que esse amor lhes seja retribuído a dobrar nas suas vidas”, concluiu João Paulo Sousa.