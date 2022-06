Jogador do Benfica João Mário já “deu o nó”

O jogador do Benfica João Mário casou-se com Marta Oliveira, poucas horas depois de ter feito os exames médicos de pré-época.

Dos exames médicos para o altar. Foi assim o dia de João Mário que, horas depois de se ter apresentado no início do pré-temporada do Benfica, abandonou o clube durante algumas horas para se casar com Marta Oliveira, com quem já tem uma filha.

A festa decorreu numa quinta em Azeitão e juntou outros vários jogadores, muitos deles da Seleção Nacional, como William Carvalho, Pizzi, Rui Patrício e Éder.

“Felicidades aos noivos”, desejou William Carvalho, jogador dos espanhóis do Bétis, nas redes sociais.

Recorde-se que o casamento, a meio dos trabalhos de pré-temporada, ficou envolto em alguma polémica, já que João Mário interrompeu a estadia com os colegas do Benfica.