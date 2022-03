Jorge Corrula queixa-se das noites mal dormidas devido à filha mais nova

Sete meses depois do nascimento da segunda filha, Mel, Jorge Corrula destacou as noites mal dormidas e brincou com a situação.

Desde que foi pai pela segunda vez, o ator tem partilhado alguns momentos desta fase no Instagram e, esta quinta-feira, revelou que, a bebé continua a não o deixar ter o sono em dia.

“A tua sorte é que cheiras bem, porque essa coisa de acordar a meio da noite para ter colo podia acabar muito mal para o teu lado. Posto isto, vou-me encharcar em café”, escreveu Jorge Corrula na legenda de uma fotografia com Mel.

Recorde-se que Mel nasceu fruto do casamento entre Jorge Corrula e Paula Lobo Antunes. O casal de atores tem outra filha, Beatriz, de sete anos.

LEIA TAMBÉM: