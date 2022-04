Jorge Gabriel lamenta a morte do amigo Júlio Costa, do grupo musical Trio Odemira

Jorge Gabriel lamentou neste sábado a morte do amigo Júlio Costa, do grupo Trio Odemira, apenas cinco dias depois do desaparecimento do irmão, Carlos Costa.

Jorge Gabriel volta a estar de luto num curto espaço de cinco dias. Depois da morte de Carlos Costa, Júlio Costa, o irmão, perdeu a vida nesta sexta-feira. Ambos celebrizaram o grupo Trio Odemira nos anos 50.

“Por muito que o destino seja irónico há momentos que são insuportáveis. Cinco dias após partir o Carlos, foi a vez do Julio Costa, do Trio Odemira, morrer”, notou o apresentador “Praça da Alegria” (RTP1).

“As virtudes que apontei há menos de uma semana encaixam na perfeição neste querido amigo. Obrigado pelo tanto que nos deixaste. Descansa em paz”, rematou Jorge Gabriel.