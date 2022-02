Jorge Gabriel lamenta, em direto, a morte do pai: “A melhor forma de honrar”

Jorge Gabriel lamentou, em direto, a morte do pai, Albano Fialho. O apresentador confessou que ir trabalhar foi a melhor forma de prestar homenagem ao progenitor.

O comunicador aproveitou a emissão em direto do programa das manhãs da RTP1 “Praça da Alegria” para homenagear o seu pai, lamentado que o último adeus ao progenitor tenha sido adiado por causa da covid-19.

“A melhor forma de honrar o meu pai é fazer exatamente aquilo que ele mais gostava que estivesse a fazer nesta altura, a trabalhar. Era o que ele quereria de certeza absoluta”, disse.

“Infelizmente, os serviços fúnebres com doentes covid são impossíveis de ser correntes como todos os outros, portanto vamos ter de aguardar para aí sim prestar uma última homenagem ao meu pai”, prosseguiu.

De seguida, o profissional da estação pública agradeceu as mensagens de apoio que os internautas enviaram. “Muito obrigado pelas mensagens, pela força que me têm transmitido, é um momento muito duro, difícil, mas também de acreditar que os nossos pais são fundamentais para que nós possamos ser as pessoas que vamos construindo ao longo da nossa vida”, acrescentou, agradecendo por tudo o que o seu pai lhe ensinou.