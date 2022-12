Jornalista Andreia Vale revela estar internada há três semanas

Andreia Vale, jornalista da CNN Portugal, está grávida pela terceira vez. Contudo, nem tudo tem sido um mar de rosas e revelou estar internada há três semanas.

O rosto de informação recorreu às redes sociais para informar os seguidores e também para assegurar que está a ser bem acompanhada. A jornalista não revelou o motivo do internamento.

“Há três semanas houve uma urgência, tive de ser internada, mas estamos bem e a ser muito bem acompanhados. Queremos aproveitar para agradecer a preocupação e as mensagens que nos têm chegado. A especialidade da casa é dar notícia, por isso voltamos ao contacto em breve”, escreveu.

Recorde-se que Andreia Vale está à espera do primeiro filho em comum com Duarte Gonçalves. No entanto, é mãe de Afonso, de 20 anos, que resultou do relacionamento com Carlos Rodrigues, e de Pedro, de 14 anos, que nasceu durante a relação com Nuno Santos.