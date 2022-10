José Carlos Malato chora morte do cão: “Morreu na nossa caminha”

José Carlos Malato está de luto pelo seu cão, Pipo, que morreu recentemente. O apresentador partilhou a notícia nas suas redes sociais.

O rosto de entretenimento da RTP partilhou uma imagem do seu animal de estimação e escreveu algumas palavras de pesar.

“O Pipo morreu. Na cama. Na nossa caminha. Eu agarrado a ele. Ele abraçado à morte. Não consegui resgatá-lo à tristeza da partida da Jolie. Desde esse dia, nunca mais foi o mesmo”, começou por escrever.

“A saudade é fulminante para o coração. Já não sou pai nem mãe de ninguém. Agora só me apetece vestir-me de preto, como as mulheres ciganas e as mulheres do norte. Para toda a vida”, rematou.

Recorde-se que há pouco tempo José Carlos Malato teve de lidar com a morte de Jolie, o outro cão do qual era dono.