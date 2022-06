José Carlos Malato triste com a morte da cadela: “Vai em paz, meu amor”

José Carlos Malato revelou, esta terça-feira, 31 de maio, que morreu a sua cadela Jolie. “Vai em paz, meu amor”, afirmou.

O apresentador da RTP está a viver um momento difícil depois do seu animal de estimação ter perdido a vida, tal como partilhou no perfil de Instagram.

“A minha menina velhota roeu a trela e foi-se embora. Vai em paz, meu amor. Obrigado por tudo e por tanto durante estes nove anos em que me ensinaste o verdadeiro significado do amor filial. Beijinho, minha maluquinha do pai, que eu amo”, pode ler-se no testemunho de despedida.

Catarina Furtado, Tânia Ribas de Oliveira, Joana Teles, Vanessa Oliveira e Filipa Gomes reagiram, rapidamente, à publicação com mensagens de apoio ao comunicador da estação pública.