José Castelo Branco anuncia que vai ser avô

José Castelo Branco revelou que vai ser avô depois de ter recebido uma mensagem do seu filho, Guilherme.

O “socialite” está a viver nos Estados Unidos, onde se celebrou este domingo o Dia do Pai. Para celebrar a data, José Castelo Branco recebeu a notícia de que o seu filho prepara-se para ser pai.

“Hoje é Dia do Pai. Estou assustadíssimo com a mensagem que ele me mandou”, começou por afirmar o marido de Betty Grafstein.

“Não sei se hei de chorar ou ficar feliz. O pai está quase a chorar. Mas prometa-me que não me vai tratar por avô. Que horror… Tenho horror”, prosseguiu José Castelo Branco, visivelmente feliz.

Sabe-se que a companheira de Guilherme está grávida de uma menina de três meses que se vai chamar Constança.