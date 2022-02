José Castelo Branco ataca Cristina Ferreira: “Cansei de estar calado!”

José Castelo Branco atacou publicamente Cristina Ferreira, esta quinta-feira, ameaçando expor tudo o que sabe num vídeo que vai publicar nas redes sociais.

O “marchand” de arte mostrou-se revoltado, no perfil de Instagram, perante todas as “Cristinas da vida” que, segundo o mesmo, são umas “vedetas que não passam de empregas de microfone”.

“Cansei de estar calado! Alguém tem que dizer as verdades! Amanhã lanço um vídeo com todas as verdades! Vedetas que não passam de empregas de microfone!” escreveu o “conde”.

O marido de Betty Graffstein foi mais longe ainda e afirmou: “Chega da ditadura das empregadas de microfone! Vou dar expose! Tem medo de mim é isso? Amanhã conto tudo!”

Antes do Natal, José Castelo Branco esteve envolvido numa polémica depois de ter sido acusado de roubar um perfume de uma loja do aeroporto de Lisboa. O “socialite” acabou por sair do tribunal sem qualquer acusação.

