José Castelo Branco e Cinha Jardim entram em confronto em direto

José Castelo Branco e Cinha Jardim protagonizaram alguns momentos de tensão durante a emissão especial de “TVI ComVida”, na TVI.

O socialite foi convidado para recordar a sua passagem por programas como “A Primeira Companhia” ou “A Quinta das Celebridades” e acabou por se sentar à mesa com Maria Botelho Moniz, Mafalda Castro, Eduardo Madeira e Cinha Jardim.

No entanto, nem tudo correu da melhor forma e acabou por entrar num pequeno confronto com Cinha Jardim por esta ser apoiante do partido Chega.

“Olha a Maria Cinha”, começa por dizer o marido de Betty Graffstein. De seguida a mãe de Pimpinha Jardim responde: “Eu tenho de ver agora a Castelinha aqui”.

“Pois é e eu tenho de levar contigo, mulher”, retorquiu Castelo Branco. “E eu contigo”, disse Cinha Jardim.

“Então agora que és uma mulher que chega, chega, chega, arreda lá para trás”, provocou José Castelo Branco. “Graças a Deus, anda, anda, anda mas é para a frente”, acrescentou Cinha Jardim.

“Esta mulher não sabe estar à mesa sem ser com discussões”, reforçou Cinha Jardim depois de Maria Botelho Moniz ter tentado acalmar a situação.