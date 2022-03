José Castelo Branco revela que “indivíduo” lhe pediu ajuda para entrar no “BB”: “Disse que me dava 25 mil euros”

José Castelo Branco revelou ter recebido o pedido de um indivíduo que queria ajuda para entrar no “Big Brother”, da TVI. Em troca esta pessoa terá oferecido, segundo o “socialite”, 25 mil euros.

O marchand d’art ficou surpreendido com uma pessoa que quis entrar no “BB” e lhe fez um pedido de ajuda a troco de 25 mil euros, tal como revelou numa entrevista ao site A Televisão.

“Houve um indivíduo que eu não vou citar o nome, porque as pessoas bem-educadas não citam nomes, que me disse que me dava 25 mil euros se eu o pusesse dentro do ‘Big Brother’”, começou por contar.

“Olhei para a pessoa e disse: ‘Você está a gozar comigo não está? Está a fazer uma brincadeira’. Não, era a sério! Mas que celebridade é que esta gente pensa que é?” questionou.