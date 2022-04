José Castelo Branco partilha momento em que segura na neta pela primeira vez

José Castelo Branco deixou os seguidores rendidos nas redes sociais ao partilhar um vídeo, no qual aparece a segurar a neta Constança ao colo pela primeira vez.

O “socialite” segurou na bebé do filho Guilherme e deixou-se fotografar com a pequena ao colo. Para mais tarde recordar o momento, o marido de Betty Grafstein publicou, no perfil de Instagram, a imagem de família.

Aquando do nascimento da neta, José Castelo Branco fez questão de partilhar a novidade com os fãs.”Aleluia, Aleluia! O sangue do meu sangue! Bem-vinda ao mundo! Abençoada! Que Deus te abençoe”, escreveu, na altura.

Recorde-se que Constança é fruto do relacionamento do filho, Guilherme, com a companheira, Elsa. A bebé nasceu a 20 de dezembro do ano passado.