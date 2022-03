José Cid partilha episódio insólito de que foi alvo por causa de Joana Marques

José Cid partilhou o episódio insólito de que foi alvo num concerto na Praça do Comércio, em Lisboa, por causa de um “podcast” da locutora Joana Marques, da Rádio Renascença.

O cantor lembrou, durante a sua participação na rubrica “Desculpa, mas vais ter de perguntar”, que foi alvo de vários assobios quando estava a dar um espetáculo ao vivo para 200 mil pessoas.

“Tenho um problema enorme com a Joana Marques. Desde que fez aquele ‘podcast’ na Rádio Renascença sobre o meu Grammy, a minha vida modificou-se completamente”, começou por contar.

“Um mês depois tive um concerto na Praça do Comércio, para 200 mil pessoas, que durante três horas me assobiaram do princípio ao fim, foi uma coisa horrível e só se gritava Joana Marques na Praça do Comércio”, acrescentou.

“O próprio Presidente da República, que esteve presente em palco, em vez de me dar um abraço, puxou-me as orelhas e disse: ‘Você atreveu-se a enfrentar a grande Joana Marques’. A minha vida alterou-se profundamente”, concluiu.