José Condessa comemora aniversário de André Leitão, colega de “Rabo de Peixe”

A família de “Rabo de Peixe” está em festa. Isto porque André Leitão, um dos integrantes do elenco que interpreta “Carlinhos” na série, celebrou o aniversário esta terça-feira, dia 29 de agosto.

Quem não deixou o dia passar em branco foi José Condessa, o protagonista da série da Netflix, que, nas redes sociais, deixou os “parabéns” ao amigo e colega.

“É o dia do nosso ‘Carlinhos’, do meu Leitão. Há muitas histórias que podia contar, mas como as melhores têm de ficar para nós, mais vale partilhar apenas um tesourinho”, começa por escrever, referindo-se a uma imagem antiga de ambos.

“A vida dá mesmo voltas e muita coisa muda, mas é bonito perceber que o destino nos tem mantido juntos. Conhecemo-nos em 2012, partilhámos o nosso primeiro projeto em televisão, a tua primeira série e agora o nosso ‘Rabo de Peixe’. Isto entre tantos outros trabalhos, aventuras e memórias!”, completou.