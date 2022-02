José Condessa declara-se a Bárbara Branco: “A mulher que amo e que me sabe amar”

O protagonista da nova novela da TVI fez uma declaração de amor à namorada e antagonista na mesma trama, na semana em que estreou “Bem me Quer”.

A nova novela da TVI “Bem me Quer” estreou-se na passada segunda-feira, com o trio amoroso formado por Kelly Bailey, José Condessa e Bárbara Branco já a sobressair nos primeiros episódios.

Além de, nesta altura, insistirem num namoro condenado, as personagens de Bárbara Branco e José Condessa estão juntas, tal como acontece na vida real. O “David” da trama de Maria João Mira aproveitou o Instagram para se declarar à companheira.

“Que bonito é crescer a teu lado. Que bom é ver-te e ver-nos crescer todos os dias. Penso muitas vezes como era tudo isto sem ti, e sinceramente já não me lembro bem. Estamos há muito tempo na vida um do outro, não é? Lembras-te? Quantos momentos já vivemos, quantos sorrisos já partilhámos. Quantas aventuras e quantos dias sem fazer nada. Quantas conversas intermináveis e horas de silêncio (como eu amo o silêncio a teu lado). Quantas conquistas e medos ultrapassados”, começou por escrever José Condessa.

“És a minha melhor amiga. A pessoa que está sempre a meu lado e me indica o caminho certo em todas as situações. A pessoa que amo e que me sabe amar. Com plenitude. Não me esquecerei disso, posso garantir, por mais anos que passem. Pessoas raras como tu não aparecem sempre e ir isso agradeço me teres escolhido a mim”, rematou.