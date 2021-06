José Fidalgo declara-se ao “irmão” Pedro Hossi: “É a nossa segunda família”

José Fidalgo declarou-se, esta quinta-feira, 18 de março, ao seu amigo e “irmão” Pedro Hossi. O ator obteve, rapidamente, resposta do colega de profissão.

O intérprete apanhou de surpresa o seu colega, no perfil de Instagram, com uma fotografia de 2017, em que aparecem os dois num bar, com declaração de amor e amizade a acompanhar.

“Amizade. Devemos conservar. É a nossa segunda família”, afirmou José Fidalgo.

Na secção de comentários, rapidamente, entre os vários elogios que surgiram aos dois atores, destaque para Pedro Hossi que retribuiu o gesto de José Fidalgo: “Meu irmão!”