José Raposo assinala aniversário do filho Miguel: “Mudou-me a vida”

José Raposo recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem especial ao filho Miguel, que completa 38 anos de vida.

Miguel completa esta terça-feira, 2 de abril, mais uma volta ao sol: nas redes sociais, o pai, José Raposo, assinalou a data com uma mensagem especial.

“Há 38 anos senti o que de melhor se sente sendo-se gente! Ele mudou-me a vida, os filhos é que nos ensinam o que é isto do amor… e hoje olho para ele a espalhar amor pelos outros qual missionário de uma fé que não é minha nem dele é de quem a apanhar!”, escreveu.

“Quando me pedem, para as entrevistas, predicados bons do Miguel não é possível enumerar pois ele é perfeito! Ele e o Ricardo [filho mais novo] voaram, a Lua está a aprender, os filhos são empréstimos como diz o Saramago, mas os três estão prisioneiros aqui no coração! Para sempre! Parabéns filhote, amo-te”, acrescentou.

Recorde-se que Miguel e Ricardo são frutos do antigo casamento de Miguel Raposo com a atriz Maria João Abreu. O ator é ainda pai de Lua, de cinco anos, do atual relacionamento com Sara Barradas.