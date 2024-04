No Brasil, Jessica Athayde faz reflexão: “A vida é curta e temos de a aproveitar”

Jessica Athayde está a passar férias na Barra de São Miguel, Brasil. Nas redes sociais, a atriz deixou uma reflexão sobre a felicidade.

A atriz rumou até ao Brasil, juntamente com o noivo, Diogo Amaral, o filho de ambos, Oliver, e o enteado, Mateus. Muitas foram as mensagens que leu nos últimos dias e, por isso, recorreu às redes sociais para fazer uma reflexão.

“Estes dias tenho pensado (perigoso) de como existem pessoas que ficam lixadas com a felicidade, sucesso e bem estar do próximo. Nunca me ocorre ficar lixada por ver outra pessoa feliz, ou outra pessoa a fazer ou ter uma coisa que eu também iria amar ter. Penso sempre, ‘Que sorte!’ ou ‘Que bem merecido’”, notou.

“O maior clichê de todos é que a vida é curta e temos de a aproveitar da melhor maneira porque nunca sabemos até quando vamos andar por cá. Mas é também uma verdade absoluta. Com amor, do Brasil”, completou.