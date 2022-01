José Raposo desfruta da companhia dos filhos no Parque Mayer

José Raposo desfrutou da companhia dos filhos, Miguel e Ricardo, durante um almoço no restaurante “Gina” no Parque Mayer, em Lisboa.

O ator mostrou-se nostálgico, no perfil da rede social Instagram, depois de ter estado num “local mítico” que foi importante na sua vida pessoal e profissional.

“No restaurante ‘Gina’, no Parque Mayer, almoçando com os meus filhos, Miguel e Ricardo. As refeições com os meus filhos são as melhores refeições! Recordámos acima de tudo a nossa passagem por este local mítico que já foi mágico, e que ‘por via’ dos pais, eles ainda o sentiram!” contou.

O intérprete deixou ainda críticas aos “políticos e homens do dinheiro”: “Recordámos um espaço lúdico e cultural que os políticos e os homens do dinheiro destruíram… Por outros interesses!”

“O Miguel escreveu um texto que publiquei e que define bem o espírito do Parque Mayer quando ainda funcionavam três teatros e vários restaurantes, e ele e outros filhos de atores, bailarinos, costureiras, técnicos de palco, músicos, empresários, cenógrafos, etc. eram felizes nesse grande ‘pátio alfacinha’!” rematou.