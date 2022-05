Judite Sousa engana-se em direto no nome de Cláudio Ramos

Judite Sousa enganou-se em direto no nome de Cláudio Ramos, durante a emissão desta segunda-feira, 30 de maio.

A pivô da CNN Portugal trocou o nome do apresentador no matutino. A jornalista entrou, em direto, desde Inglaterra, onde vai seguir as celebrações do jubileu da rainha Isabel II, e chamou Cláudio Ramos de Carlos.

“Bom dia, Maria e Carlos”, disse Judite Sousa. De seguida, durante a conversa, a pivô trocou novamente o nome.

“A ver uma coisa importante: É se durante estes três dias a Judite me chama Cláudio”, comentou o apresentador no final da transmissão.

Lembre-se que as celebrações do Jubileu de Platina da rainha Isabel II acontecem entre 2 e 5 de junho. Trata-se de uma homenagem à monarca pelos 70 anos de reinado.