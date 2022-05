Judite Sousa recorda o filho para “honrar a memória” de André

Judite Sousa lembrou na manhã desta segunda-feira o filho, André, com palavras emocionadas nas redes sociais.

Depois de, em entrevista a Manuel Luís Goucha, ter contado pormenores desconhecidos do luto pelo desaparecimento do filho, em junho de 2014, Judite Sousa voltou a lembrar André Sousa Bessa na manhã desta segunda-feira, com uma foto antiga.

“Tudo tem uma razão de ser. Tudo o que faço e comunico tem uma explicação. Nada é dito por acaso. Nada é feito por acaso. Sempre… para honrar a tua memória, filho Grande”, escreveu a jornalista da CNN Portugal nas redes sociais.

Em entrevista a Manuel Luís Goucha, na semana passada, Judite Sousa afirmou: “Imaginei que nunca mais faria televisão. Houve pessoas que anunciaram a minha morte profissional prematuramente, como agora é público e notório… Acontece que esse tempo coincidiu com a pandemia. Durante alguns meses aproveitei para passear, quando surgiu a pandemia fiquei em casa, vi todas as séries, escrevi, li e fiquei a fazer o meu luto que não tinha feito há sete anos”.