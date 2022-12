Judite Sousa: “Tudo serviu para denegrir a imagem do meu filho”

Judite Sousa voltou às redes sociais para falar sobre a difamação que, alegadamente, o seu filho foi alvo após a sua morte.

A antiga pivô da CNN Portugal partilhou uma tabela de dados de um trabalho académico ao mesmo tempo que escreveu um pequeno texto sobre as acusações e suposta difamação a André Bessa.

“É de difícil leitura. Eu sei. Mas dá para compreender o que foi um brilhante trajeto académico que merece ser honrado e que ao longo destes oito anos não foi”, começou por escrever.

“Difamações. Insinuações. Pariram do meio profissional para me afastarem do caminho, utilizando o meu filho, o meu ponto fraco. Tudo serviu para denegrir a imagem do meu filho e com isso atacarem a sua mãe”, continuou.

“Estas são as notas do meu filho no mestrado de finanças. Para memória futura. Este tema será amplamente desenvolvido no meu próximo livro. Brevemente”, rematou.