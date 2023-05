Júlia Belard partilha momento em família: “Primeira fotografia a quatro”

Júlia Belard foi mãe, pela segunda vez, em março deste ano e partilhou a primeira fotografia em família nas redes sociais.

Júlia Belard deu as boas-vindas em março ao segundo filho, fruto do casamento com Francisco Sérvulo Correia. A atriz já partilhou alguns momentos do mais pequeno nas redes sociais, nomeadamente o momento da amamentação.

Desta vez, deliciou os fãs com uma fotografia familiar: “A primeira fotografia a quatro”, escreveu na legenda da publicação.

Na caixa de comentários, choveram elogios por parte dos fãs. “O A4 é sempre um formato tão bom”, “Que linda fotografia” e “Olha que família linda!”, são alguns dos exemplos.

Recorde-se que o casal tem outro filho, Matias, de cinco anos.