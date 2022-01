Júlia Belard sobre mudanças no corpo após a gravidez: “Sofri muito”

Júlia Belard permitiu que os seus seguidores lhe colocassem questões através de um jogo de perguntas e respostas no Instagram.

A atriz rapidamente recebeu várias perguntas e uma delas relacionada com a sua gravidez e as mudanças no seu corpo. “Como foi lidar com o corpo após o nascimento do príncipe?”, quis saber um internauta.

“Sofri muito com as mudanças na gravidez”, começou por responder. “Mas assim que ele nasceu, o meu chip mudou completamente. O que fica é ir aceitando devagarinho”, acrescentou.

Recorde-se que Júlia Belard é mãe de Matias, de cinco anos, fruto da sua relação com Francisco Sérvulo Correia.