Júlia Pinheiro assinala Dia dos Namorado com imagem rara

Júlia Pinheiro não resistiu à ternura do Dia dos Namorados, esta segunda-feira, 14 de fevereiro, e partilhou uma imagem rara do início da sua relação com Rui Pêgo.

A apresentadora declarou-se ao marido nas redes sociais e no seu blog “Júlia” com uma imagem rara e palavras de afeto.

“Amor é… não dar pelo tempo passar”, escreveu a comunicadora.

Na caixa de comentários foram vários os seguidores que não resistiram à ternura da publicação de Júlia Pinheiro. Destaque para o comentário de Diana Chaves que deixou vários emojis em forma de coração.

Recorde-se que a comunicadora e o radialista estão casados há 35 anos e que desse casamento resultaram três filhos: Rui Maria Pêgo e as gémeas Matilde e Carolina. O companheiro de Júlia Pinheiro é ainda pai de Sofia, fruto de uma relação anterior.