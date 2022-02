Júlia Pinheiro viaja até ao Porto em “escapadinha”: “Palácio só para mim”

Júlia Pinheiro viajou até ao Porto para desfrutar de uma “escapadinha” de fim de semana num “palácio”.

Depois de uma semana a apresentar o programa “Júlia”, da SIC, a apresentadora encontra-se no Porto desde sábado, 8 de maio, para relaxar e repor energias, como revelou nas redes sociais ao partilhar fotografias do jantar no Vila Foz Hotel.

“Fim de tarde no Vila Foz”, pode ler-se numa das publicações. “Um palácio só para mim. O jantar aguarda-me”, afirmou, posteriormente, numa outra publicação.

Este domingo, 9 de maio, Júlia Pinheiro deixou-se ainda fotografar durante um passeio à beira mar na Foz do Douro. “Ainda vamos ter sol. Para já, nortada feliz”, referiu.