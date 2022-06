Kasha é criticado pela roupa usada em “Uma Canção Para Ti”

Kasha é um dos jurados da quinta edição de “Uma Canção Para Ti”, na TVI, e o “look” irreverente da primeira gala tem sido alvo de várias críticas.

O vencedor do “Big Brother Famosos 1” optou por usar um fato branco largo e com um padrão em azul, algo que muitos compararam… a um pijama. De forma a completar o visual, o cantor apostou ainda no típico colar de pérolas e numa bandana na cabeça.

Nas redes sociais foram várias as reações à indumentária utilizada pelo jurado. “O único que estava adequado para noite foi o Kasha…. Prontinho para nanar!” ou “Adoro o pijama do Kasha”, são alguns dos comentários feitos à roupa do músico.

No entanto, o conjunto utilizado por Kasha não se trata de um pijama e sim de um fato assinado por João Sousa e quem tem um custo de 150 euros.