Kasha sobre o programa “Uma Canção Para Ti”: “Foi movido pelo amor das pessoas”

Francisco Maria Pereira, mais conhecido como Kasha, dos D.A.M.A, fez um balanço da primeira temporada enquanto jurado residente do programa “Uma Canção Para Ti”, da TVI.

O cantor ficou rendido à sua experiência no concurso conduzido por Manuel Luís Goucha e Maria Cerqueira Gomes. Por isso, no perfil de Instagram, deixou vários elogios à equipa com que trabalhou.

“12 Domingos e uma segunda-feira, 36 concorrentes movidos a um sonho, dois seres especiais como a Maria Cerqueira Gomes e Manuel Luís Goucha que com toda a graça e humanidade davam conta dos concorrentes, das famílias e do júri. Enquanto faziam isto ainda apresentavam um programa”, começou por escrever.

Seguiram-se palavras sobre os colegas jurados: “Dois artistas como a Rita Pereira e o Rui Massena, com carreiras consolidadas, mas que se desafiam e que me abraçaram nestas semanas e tornaram algo novo para mim a casa onde íamos os três todos os domingos”.

“Um maestro, seis músicos e duas vozes que deram vida a muitas dezenas de canções portuguesas em todos os programas […]”, prosseguiu. “Sinto que este foi um programa movido pelo amor das pessoas pelo que o fazem. Obrigado por me terem feito parte disso”.

Kasha confessou estar feliz por fazer parte deste início de carreira da vencedora do formato. “Parabéns, Leonor Quinteiro. Depois do que vi […] sinto que não há nada que tu não consigas. Ter feito parte deste teu agora vai ter graça quando tu estiveres de norte a sul a dar concertos, com canções na rádio e no coração das pessoas”, salientou.

O membro dos D.A.M.A agradeceu ainda à estilista que esteve consigo em todas as galas em direto e ao público que foi acompanhado o seu trabalho e dando “força” todas as semanas.

Rita Pereira não resistiu ao testemunho do cantor e deixou uma mensagem na secção de comentários: “Foste uma agradável surpresa. Obrigada pelo carinho. Não te esqueças que prometeste ‘pelo menos um dia às 22h20′”.