Depois das polémicas em que têm estado envolvidos, Kim Kardashian e Kanye West estarão separados.

Seis anos depois de terem trocado alianças numa cerimónia luxuosa, em Itália, o casal, pode ter terminado o casamento. Os rumores, que estão a circular na imprensa internacional desde segunda-feira, 4 janeiro, revelam que a “socialite” e o “rapper” estão em casas separadas há alguns meses.

“Atualmente, o Kanye está focado nele mesmo enquanto que a Kim sustenta as coisas em Los Angeles e mantém a vida dos filhos normal”, referiu uma fonte ao Hollywood Life que West.

O casal tem cinco filhos em comum, North, de sete anos, Saint, de quatro, Chicago, de dois, e Psaml, de um.

Recorde-se que Kim Kardashian chorou no primeiro confronto com Kanye West depois das declarações polémicas do artista, que revelou publicamente que está há dois anos a tentar divorciar-se e ainda a acusou de o tentar internar numa clínica psiquiátrica.