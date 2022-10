Kim Kardashian falha festa de anos devido ao mau tempo

Kim Kardashian falhou a festa do 42.º aniversário que tinha planeado para si em Las Vegas, nos Estados Unidos, porque o jato privado em que viajava não conseguiu pousar devido ao mau tempo.

A empresária estava a preparar-se para viajar de Los Angeles até Las Vegas, no avião da irmã Kylie Jenner, mas acabou por não ser bem-sucedida. O jato em que seguia a socialite não conseguiu aterrar por causa do tempo.

Apesar de o piloto ter tentado aterrar em dois aeroportos diferentes, a viagem não foi conseguida e regressaram a Los Angeles, onde acabaram a noite a comer hambúrgueres numa cadeia de “fast food”.

Kim Kardashian contou com a companhia da mãe, Kris Jenner, das irmãs Kylie e Khloé e várias amigas de longa data. A empresária tinha combinado gravar imagens da festa de aniversário em Las Vegas para a série biográfica “Kardashians”, da Disney.

Durante a festa deste fim de semana estava planeado a empresária assistir a um concerto de Usher. Por não ter sido possível, o artista mostrou-se disponível para cantar de novo para a socialite.

Mais tarde, Kim Kardashian agradeceu as mensagens de parabéns. “Obrigado pelas mensagens de parabéns. Este fim de semana recebi uma onda gigante de amor por parte de várias pessoas, que me fez sentir muito feliz”, começou por escrever, no perfil de Instagram.

“As flores, o jantar e a viagem quase para Las Vegas foram muito especiais e vou lembrar-me deste aniversário para sempre”, assegurou.