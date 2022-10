Laura Figueiredo lembra o primeiro encontro com Mickael Carreira

Laura Figueiredo foi uma das convidadas de Manuel Luís Goucha no último “Goucha”, na TVI, e acabou por lembrar o primeiro encontro com Mickael Carreira.

A empresária revelou ainda que no início não percebeu o interesse do filho mais velho de Tony Carreira, só quando este começou a enviar mensagens é que Laura Figueiredo compreendeu.

Já sobre o primeiro encontro, a “influencer” contou: “A primeira vez em que estamos juntos, quando ele põe a mão dele em cima da minha eu soube que ele era a minha pessoa”.

“Entro no carro dessa minha amiga e disse: ‘este é o amor da minha vida’. Eu não era de me apaixonar”, referiu ainda.

Quando questionada sobre o que sentiu quando as suas mãos se tocaram afirmou: “Senti o conforto que sentia com a mão do meu pai”.

Recorde-se que Laura Figueiredo e Mickael Carreira são pais de uma menina, Beatriz.