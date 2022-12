Leandro mostra-se agradecido pelo filho Diego em dia de aniversário

Leandro mostrou-se, esta quarta-feira, 28 de dezembro, agradecido por ser pai de Diego, no dia em que este completa três anos.

Em dia de festa do filho, o cantor não deixou passar em branco nas redes sociais e, por isso, deixou um testemunho de agradecimento ao aniversariante por ter “escolhido” o cantor como pai.

“Hoje fazes dez anos”, começou por escrever.

“De tantas palavras que já te disse, de tantas loucuras juntos, só queria dizer isto bem alto: obrigado por me deixares ser o teu pai, amigo e abrigo das tuas fraquezas. Obrigado, meu filho! Parabéns”, prosseguiu.

Lembre-se que Diego é fruto do relacionamento amoroso do intérprete com Diana Stratulat. O artista também é pai de Simão, que nasceu durante a relação terminada com Sury Cunha.