Lili Caneças recorda parto do filho: “Teve de ser de cesariana”

A “socialite” Lili Caneças recorreu às redes sociais para assinalar o aniversário do filho, João Caneças, e recordou o parto difícil.

João Caneças completa mais um ano de vida: nas redes sociais, a mãe, Lili Caneças, assinalou a data especial.

“Este é o meu filho muito amado João, que faz hoje anos. Nasceu com 4.850kg, estive dez horas em trabalho de parto e teve de ser de cesariana”, recordou.

“Toda a vida me amou e compensou do trabalho que me deu para nascer… Que Deus te proteja, ilumine e continue a mostrar o caminho”, concluiu.

A “socialite” esteve no batizado de Constança, neta de José Castelo-Branco, que aconteceu este fim de semana na Basílica de Mafra.