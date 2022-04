Liliana Aguiar acusa empregada de roubo: “Tirou dinheiro do mealheiro e desapareceu”

Liliana Aguiar revelou nas redes sociais que a empregada “desapareceu” e acusou-a de roubo.

A comentadora do “Big Brother – Duplo Impacto” (TVI) garantiu que foi enganada pela empregada que contratou e que esta tirou, alegadamente, dinheiro do mealheiro do filho. A revelação foi feita pela própria no Instagram, esta sexta-feira, 12 de março.

“A (…) tirou dinheiro do mealheiro do meu filho e desapareceu bloqueando o meu contacto. Ela conseguiu planear a fuga dela, não tendo respeito pelos meus filhos e por mim que sempre a tratei como família, a ela e ao cão que também deixei fazer parte da família”, afirmou.

“Desapareceu sem se preocupar com o que todas estas pessoas iam sentir. […] Deixou de aparecer aqui em casa. […] Por momentos pensei que aconteceu alguma coisa, mas depois fui ao quarto dela e percebi que tinha a fuga planeada”, acrescentou.

O esclarecimento surge depois de Liliana Aguiar ter sido criticada na sequência um vídeo que circulou no Twitter, esta quinta-feira, 11 de março, no qual deu a entender que a empregada desapareceu por roubo, sem esclarecer os motivos das acusações.