Liliana Aguiar mostra momento cúmplice com o filho

Liliana Aguiar mostrou nas redes sociais um momento cúmplice com o filho, Salvador.

A apresentadora partilhou no Instagram, esta terça-feira, 29 de dezembro, uma fotografia, na qual mostra Salvador, de dois anos, fruto do relacionamento com o ator José Carlos Pereira, a brincar no banho com a também modelo.

“Viva a vida. Obrigada Deus por esta benção”, pode ler-se na publicação.

Liliana Aguiar tem três filhos, Santiago, de um ano, que nasceu da relação com o marido, Francisco Nunes, Salvador, de dois, e Miguel Ângelo, de 12 anos, da relação terminada com José Carlos Pereira e António Miguel Tavares, basquetebolista do Benfica, respetivamente.

Recorde-se que depois de ter celebrado dois anos de casamento, em setembro, o casal completou, recentemente, três anos de relação.