Liliana Almeida revela motivo de Bruno de Carvalho a agarrar no pescoço

Liliana Almeida marcou presença no vespertino “Goucha”, na TVI, esta quarta-feira, 23 de fevereiro, e falou sobre a sua relação com Bruno de Carvalho.

A ex- Non Stop e o ex-dirigente leonino mantiveram uma relação dentro da casa do “Big Brother Famosos”, na TVI, que fez correr muita tinta. Acusado de violência para com Liliana Almeida, Bruno de Carvalho, frequentemente, agarrava a cantora no pescoço, gesto muito questionado por quem assiste o programa.

A determinada altura da entrevista Manuel Luís Goucha questionou Liliana sobre possíveis atitudes agressivas: “Alguma vez ele te agarrou de forma violenta?”. Prontamente a intérprete respondeu que “não” e explicou o gesto do DJ.

“Ele queria-me puxar para ele, porque ele via na minha cara – eu não o expressava – e começou a ver que estava a ficar irritada. Então quando ele me via a ficar assim, ele dizia ‘Liliana, volta para mim, eu preciso de ti’. Ele já sabia essa minha expressão e então foi quando ele me agarra e diz ‘eu preciso de ti, volta para mim’”, afirmou.