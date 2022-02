Liliana Almeida revela que já falou com Bruno de Carvalho

Liliana Almeida foi a escolhida pelos portugueses para abandonar a casa do “Big Brother Famosos”, na TVI, e esta segunda-feira, 21 de fevereiro, esteve à conversa com Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz.

Durante a emissão do matutino “Dois às 10”, na TVI, a cantora revelou que já falou com Bruno de Carvalho.

“Senti que o Bruno teve uma reação na minha entrada, na altura não percebi porquê […] Acho que o Bruno teve mesmo amor à primeira vista quando me viu”, começou por lembrar afirmando de seguida que nunca se sentiu manipulada pelo DJ que só a queria proteger.

De seguida a dupla de apresentadores questionou a cantora sobre o já ter falado com o empresário, ao que Liliana disse que sim e referiu: “Temos saudades um do outro. Ontem precisei de estar com os meus pais, porque eles estão a sofrer muito com isto tudo e eu preciso de estar perto. É a minha prioridade, assim que os meus pais seguirem o seu caminho eu irei ter com o Bruno se assim tiver que ser”.

“Ainda precisamos de uma conversa, de nos sentirmos sem câmaras, eu não conheço o Bruno sem ser com câmaras”, concluiu.